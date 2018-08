ESCLUSIVA TMW - Colonnese: "Lautaro sottotono? Serve soltanto tempo"

La delusione più grande della prima giornata di campionato è stata senza dubbio l'Inter, uscita sconfitta dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Per analizzare i temi caldi di casa nerazzurra la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato l'ex giocatore dell'Inter, Francesco Colonnese.

Come spiega il KO della squadra di Spalletti, soprattutto dopo l'ottimo precampionato?

"È solo la prima partita di campionato, non si devono fare conclusioni affrettate anche perché mancavano diversi giocatori che saranno titolari in futuro. Nessuno si aspettava questa partenza, è fuori discussione, ma ci sarà il tempo per rifarsi".

Lautaro Martinez non ha convinto. Cosa deve dare adesso Spalletti?

"All'argentino serve soltanto tempo, le sue qualità non si discutono ed è un grandissimo giocatore che presto riuscirà a far vedere ottime cose. Ripeto, serve solo tempo".