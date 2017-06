ESCLUSIVA TMW - Colonnese: "U21,Di Biagio merita altra chance. Altrimenti Evani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'eliminazione dell'Under21 dagli Europei e il futuro della panchina degli azzurrini. Ne abbiamo parlato con Ciccio Colonnese che con l'Under21 vinse il campionato d'Europa nel '94. "Il primo tempo azzurro è stato ottimo - dice a Tuttomercatoweb.com - nella ripresa è stata decisiva l'espulsione. Ha cambiato l'equilibrio del match. La spagna è già forte, il rosso di Gagliardini è stato devastante. Gli iberici hanno più qualità e progressivamente l'hanno fatta vedere. C'è da dire però che l'Italia aveva due assenze pesanti. Conti e Berardi sulla fascia avevano giocato un'ottima partita contro la Germania. Aggiungo che Donnarumma a mio parere poteva far meglio sul secondo gol. E' stato un gran tiro ma in fondo un portiere come lui in questo Europeo su sei tiri ha preso sei gol. Da un portiere forte come lui ci si aspetta che faccia anche qualche miracolo".

Chi per l'eventuale post Di biagio? si parla di Vanoli e Evani.

"Di Biagio a mio parere ha fatto un buon lavoro e in questi Europei ha messo in campo una squadra interessante. Ha sbagliato solo con la Repubblica Ceca, con la Spagna è stato sfortunato. Gli azzurri nel primo tempo erano molto più in partita dei nostri avversari: nel complesso ha fatto crescere i giovani. Secondo me Di Biagio meriterebbe un'altra chance ma se dovesse interrompersi qui il suo rapporto con l'Italia mi piacerebbe Evani come suo successore. Anche lui ha lavorato molto bene con i ragazzi".