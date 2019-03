© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinquantanovesimo nella classifica di Tuttomercatoweb.com dei migliori cento giovani del calcio italiano, Andrea Colpani è una delle gemme della cantera dell'Atalanta. "Bresciano, mancino, centrocampista completo". Lo descriviamo così, all'interno della Top 100, lo descrive così l'agente del ragazzo, Tullio Tinti. "Ultimamente sta andando in panchina con la prima squadra -esordisce il procuratore di Colpani, classe '99, due gol in otto partite con l'Under 20, nove in venti con la Primavera-: ha avuto una crescita e un inizio di carriera in ritardo rispetto agli altri ma oggi è 1,86: è cresciuto fisicamente, è una mezzala, un regista, può fare tutti i ruoli in mezzo. Ha una facilità di calcio incredibile, è sprecato vederlo ancora coi giovani".