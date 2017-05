ESCLUSIVA TMW - Conte-Abramovich, archiviato il primo incontro: a giorni il secondo

Ultime sul futuro di Antonio Conte raccolte da TuttoMercatoWeb. Il tanto atteso incontro con Roman Abramovich, di cui si è molto parlato e discusso di recente, è già andato in archivio: il face to face tra le parti risale infatti agli ultimissimi giorni. Il primo, ma non l'ultimo.

Tale incontro può essere definitivo interlocutorio, rivolto a constatare quanto potere decisionale il patron russo concederà al tecnico campione della Premier League dal punto di vista (soprattutto) del mercato, con le parti che si aggiorneranno nuovamente durante la prossima settimana, prima della finale di FA Cup contro l'Arsenal in programma al 'Wembley Stadium' il prossimo 27 maggio.

Il numero uno del Chelsea sta cercando di accontentare l'allenatore leccese, che dal canto proprio - le parole rilasciate a Repubblica nella giornata di ieri sono state chiarissime - lamenta la pesante assenza della famiglia ("Non farò un'altra stagione del genere"). Famiglia che, allo stato attuale delle cose, non ha ancora aperto a un trasferimento a Londra. Da sottolineare, ovviamente, 'allo stato attuale', perché la situazione è in divenire e tutto potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo l'Inter, soprattutto per questo aspetto, continua a sperare e non molla di un centimetro.

Tornando invece al discorso societario, da capire come verrà risolto il rebus riguardante Marina Granovskaia, figura che gode di parecchio potere all'interno del club inglese che l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana vorrebbe bypassare, parlando e interfacciandosi direttamente con il proprietario. Obiettivo, quest'ultimo, però non semplice.

La 'telenovela' quindi continua. Ancora pochissimi giorni e tutto sarà definitivamente chiaro. E in Corso Vittorio Emanuele il pressing non cala di intensità, anzi. Perché AC resta il grande sogno e le possibilità di concludere questa clamorosa operazione, nonostante le non indifferenti difficoltà del caso (progetto con i Blues appena iniziato e possibilità di disputare la Champions League) permangono. Suning Group vuole lui. Più di tutto e tutti.