ESCLUSIVA TMW - Conte: "Juventus ko una sorpresa. Chiesa fortissimo"

Antonio Conte ha parlato a TMW a Milano dopo che l'ex tecnico del Chelsea ha assistito al match vinto dall'Atalanta sulla Juve: "Per quanto riguarda il mio presente mi aggiorno, vedo partite e studio come ogni allenatore. Per ora non ci sono state offerte dall'Italia. La Juve? Vederla perdere con l'Atalanta è stata una sorpresa"

Che pensa di Chiesa trascinatore viola?

Chiesa è tra i più forti in Italia soprattutto tra i giovani. Ha anche la fortuna di avere un padre che ha fatto il calciatore e gli ha trasmesso i sani valori e principi. Farà parlare di sè"

Su Piatek?

"Grande inizio col Milan. E chi ben inizia è metà dell'opera. Ha fatto bene col Genoa, il Milan gli metterà più pressione sulle spalle però sta dimostrando di essere un acquisto molto importante"

I tifosi dell'Inter si aspettano una riscossa adesso..

"Sta facendo un buon campionato, ora c'è la Coppa Italia e vedremo. Un grosso in bocca al lupo a tutti, io sono al di fuori di tutta la situazione"

Chusura sulla Nazionale

"Sicuramente Roberto Mancini sta lavorando molto bene con giovani di prospettiva, si può fare molto bene. Mi auguro che questi ragazzi crescano e ci possano dare belle soddisfazioni"

