ESCLUSIVA TMW - Conti: "Roma, mi tengo la prestazione. Ora serve orgoglio"

Paolo Conti, storico ex portiere della Roma dal '73 all'80, ha parlato a TuttoMercatoWeb della sconfitta dei giallorossi al Camp Nou contro il Barcellona: "Un risultato negativo ma una buona prestazione, io farei questa sintesi della gara della Roma. Non ha fallito la prova, è semplicemente stata punita in maniera troppo severa dal risultato".

Il bilancio Spagna-Italia, dopo questa giornata di Champions, è di 7-1...

"Difficile ridurre tutto a numeri. Juve e Roma hanno affrontato il meglio del calio europeo oltre che spagnolo, ci sta di perdere. Il divario comunque esiste, come dimostra anche la differenza che c'è fra le due nazionali".

Come preparare la gara di ritorno?

"Con orgoglio, con tanto orgoglio e la voglia di portare a casa un risultato importante contro una grande squadra. Anche perché la speranza nel calcio c'è sempre, se avrà fortuna e farà una prova straordinaria magari la Roma potrà pure impensierire i blaugrana".

Ora testa di nuovo al campionato. Teme un calo mentale dopo questo 4-1?

"Assolutamente no. La Champions è un'altra cosa rispetto al campionato. E poi ripeto, la prestazione c'è stata e la Roma deve ripartire proprio da lì per affrontare la Fiorentina".