ESCLUSIVA TMW - Copa America, Asprilla: "La Colombia può arrivare in fondo"

Inizierà tra poche ore la Copa America 2019, la Colombia debutterà contro l'Argentina e vuole provare ad arrivare in fondo alla competizione che si disputa in Brasile. I cafeteros non hanno un feeling particolare con la manifestazione, vinta soltanto una volta: nel 2001 e nella Copa America disputata proprio in Colombia. Per commentare le possibilità dei cafeteros, allenati dal portoghese Carlos Queiroz, Tuttomercatoweb.com ha intervistato l'ex gloria Faustino Asprilla.

Asprilla ha fatto la storia con la Colombia, 20 gol segnati dal 1993 al 2001. Come vede la nazionale prossima a iniziare questa avventura? "Credo che la selezione di Queiroz abbia calciatori in grado di poter riscattare l'ultima stagione, in tanti non erano titolari nella propria squadra ma ora possono rialzare la testa. Le recenti amichevoli contro Panamá e Perù hanno però aumentato la fiducia, dei ragazzi in campo ma anche di noi sostenitori nei riguardi della Colombia. Ha le carte per fare bene e arrivare lontano, non sarà facile ma è possibile".

Chi è reduce da un'ottima annata è Duvan Zapata. Lei conosce benissimo il calcio italiano, crede che l'ex Napoli debba restare all'Atalanta o cercare il salto in una big? "Credo che debba approdare in una squadra con grosse ambizioni, per giocare la Champions League da protagonista ma anche lottare per vincere lo Scudetto. Ha disputato una stagione straordinaria, ha una potenza fisica enorme. E' un bravo ragazzo, spero che continui così. Prima in Copa America e poi in futuro, a prescindere da quale maglietta decida di indossare".

Radamel Falcao riuscirà a tornare quello dei tempi migliori? "Non ha vissuto un anno proprio positivo, nonostante 15 gol segnati in Francia. Lui è abituato a fare tantissime reti, secondo me riuscirà a fare molto bene in questa Copa America. S'è preparato bene a questo appuntamento. Anzi, secondo me s'è risparmiato proprio per dare tutto in terra brasiliana durante questo mese".

Tra i top-scorer della nazionale colombiana è stato superato da James Rodriguez. E' in uscita dal Real Madrid, gli consiglierebbe l'approdo al Napoli? "Certo, è stato capocannoniere in Brasile nel mondiale di cinque anni fa. Ora torna a giocare una nuova competizione in quel Paese. Può fare le fortune del Napoli e rendere felici i tifosi azzurri. E' un grandissimo calciatore, un bravissimo ragazzo e Ancelotti lo conosce bene. Proprio con Carletto può tornare a sorridere, a essere felice e segnare tanti gol".