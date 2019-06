ESCLUSIVA TMW - Copa America, Guly: "Argentina, la vittoria manca da troppo"

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

Arriva la Copa América numero 46, che torna in Brasile e vede i verdeoro, anche privi di Neymar, favoriti. Lo abbiamo chiesto ad Andrés Guglielminpietro, in arte Guly, che in Italia ricordiamo soprattutto con le maglie di Inter e Milan, e che prese parte alla Copa América del 1999 con la maglia dell’Argentina: “Brasile favorito? Io penso di sì. Credo che sia una squadra che in Sud America ha sempre predominato, anche senza Neymar sono favoriti. È una squadra tosta da affrontare, nel suo Paese farà una grande Copa”.

L’Argentina non vince dal ’93.

“Credo che sia, con il Brasile, la nazionale più forte del Sud America. Lo dice la storia, al di là delle finali perse con Messi sarà sempre favorita”.

Quanto manca il successo agli argentini?

“Manca tantissimo. Aspettiamo di vincere qualcosa da tanto. Abbiamo perso il mondiale in finale, è stato un duro colpo. Se ne parla continuamente, secondo me c’è anche tanta pressione sulla squadra per queste finali perse”.

Sarà l’ultima occasione per Messi di vincere qualcosa con la nazionale?

“Non lo so. C’è ancora tempo per lui. Quello di cui sono sicuro è che non avrà il ruolo da protagonista che ha avuto finora. Magari, se vorrà continuare nel tempo, dovremo fare una squadra ancora più forte per aiutarlo”.

Fuori Higuain e Icardi, non tutti sono d’accordo.

“Ci sono tanti attaccanti. Io capisco che in Italia magari siano due nomi più rispettati perché hanno fatto bene, ma abbiamo giocatori che hanno fatto bene altrove e hanno vinto quest’anno. Penso ad Aguero, oltre a Messi: io penso che ci siano tanti attaccanti di valore. Poi è difficile metterli tutti insieme”.