ESCLUSIVA TMW - Copparoni: "Toro, punta su Belec. Mi aspettavo di più da Miha"

Giorni di scelte in casa Torino. A partire dal portiere, considerato che Hart tornerà al Manchester City. Sirigu è un 'ipotesi ma non c'è soltanto lui nel mirino. Ne abbiamo parlato con Renato Copparoni ex portiere granata. "Sirigu può essere un'ottima soluzione - dice a Tuttomrcatoweb.com - anche se viene da due annata un po' particolari. Ma il Toro può rappresentare la possibilità per lui di rilanciarsi. Io però vorrei proporre un'altra idea".

Prego, ci dica.

Mi piace molto Belec del Carpi. L'ho seguito e lancio la sua candidatura, l'ho apprezzato in A e in B".

Si parla anche di Gabriel...

"E' un buon portiere, giovane. L'ho seguito al Cagliari dove ha giocato poco ed è stato anche sfortunato sbagliando la partita contro l'Inter. Ma ha buone doti, anche se Sirigu è più esperto di lui".

In generale sul mercato che cosa si aspetta dal Torino?

"In difesa qualcosa dovrà essere rivisto. L'assenza di Glik si è fatta sentire. Moretti ha disputato un buon campionato ma sono stati incassati troppi gol. In avanti se non parte Belotti la certezza c'è: è un calciatore che fa gol e che gioca per la squadra. Credo che servano una-due pedine importanti in tutti i reparti per competere per l'Europa League"

Si aspettava già quest'anno l'Europa League?

"Mi aspettavo di più da Mihajlovic. Era partito bene ed è un uomo da Toro. Però col passare del tempo è venuto a mancare qualcosa nel gioco. Quarantacinque punti sono troppo pochi per una squadra così. L'Europa era difficile da raggiungere ma si poteva far di più".