Coralli, preparatore Siena: "Allenamenti personalizzati: ora funziona così"

Come cambia la vita e l'attività dell'atleta professionista con lo stop totale ai campionati? A spiegarlo, per Tuttomercatoweb.com, è Marco Coralli, preparatore atletico del Siena Calcio, squadra di Serie C. "Appena abbiamo saputo del provvedimento che è stato preso e che dunque non potevamo dare continuità agli allenamenti, abbiamo provveduto nel programmare una serie di allenamenti personalizzati che i giocatori in questo periodo transitorio svolgeranno da soli".

In contatto con voi.

"Lo faranno sempre col nostro controllo. Siamo in contatto quotidiano e a disposizione per ogni indicazione. I ragazzi devono comunicarci quotidianamente se effettuano o meno questo programma".

In cosa consiste?

"Il programma prevede dei lavori di forza e metabolici, per mantenere la condizione anche dal lato organico. Faccio degli esempi pratici: come forza, hanno un circuito dove vanno a richiamare qualsiasi stimolo che necessità di ogni specificità che avviene in partita. Forza verticale, orizzontale, laterale, compreso un potenziamento della parte superiore e del core. Abbiamo cercato di dare un programma più completo possibile. Per quanto riguarda l'aspetto metabolico, devono svolgere corsa intermittente o recuperi completi/incompleti, sia stimoli che riguardano le accelerazioni e i cambi di direzione".

A oggi è concesso, anche e soprattutto per l'atleta professionista, l'allenamento all'aria aperta purché rispetti le normative.

"All'atleta professionista è concesso, attenendosi rigorosamente alle normative del decreto. Ci sono più giocatori del Siena a Siena, alcuni sono tornati al domicilio. Altri sono rimasti in città. Non è ammesso che si ritrovino in 4-5 insieme a svolgere il programma di allenamento insieme, sarebbe aggregazione. Devono farlo singolarmente o rispettando la distanza prevista dal decreto".

E per quanto riguarda l'alimentazione?

"La dieta è seguita dal nostro staff sanitario, dal nostro responsabile e dalle dottoresse, che gestiscono quest'aspetto qui. C'è la nutrizionista, anche, che segue i ragazzi a questo proposito. Ogni giocatore ha già un'alimentazione personalizzata da rispettare, non solo ora ma anche durante l'anno".