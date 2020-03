ESCLUSIVA TMW - Cornacini: "Preoccupato per il Sudamerica, il Brasile ha anticipato tutti"

esclusiva Cornacini: "Preoccupato per il Sudamerica, il Brasile ha anticipato tutti"

"Sono arrivato in Brasile il giorno dopo che un italiano era sbarcato già infetto". A dirlo è Leonardo Cornacini, procuratore italo-brasiliano, che nei giorni scorsi è stato in Sudamerica per seguire Lucas Perri, portiere che ha esordito in Libertadores qualche giorno fa. "Siamo arrivati a San Paolo e c'era un gruppo di dottori che faceva controlli al portellone dell'aereo. Non c'è preoccupazione tra la gente in città. Dopo un paio di giorni hanno scoperto altri contagiati nello stesso volo del ragazzo di Milano. Iniziamo a essere preoccupati, incominciano a esserci cancellazioni aeree e solo nello stato di San Paolo siamo 20 milioni. Siamo preparati tutti, il presidente ha investito 5 miliardi per combattere questa malattia".

Sapevi quale fosse la situazione qui?

"Mi sono spaventato quando sono rientrato in Italia, ho capito che la situazione era gravissima. Ho portato mascherina per tutta la famiglia, oltre al gel alcolico. Dopo un giorno sono volato a Mosca e quando sono rientrato la situazione era peggiorata. Quando arrivo da Mosca e vado al parcheggio che è vicino al imbarco, sono da solo. Tutti i voli cancellati e era davvero da solo".

È preoccupato per il Sudamerica?

"Si sono preoccupato. È Continente che non ha la stessa possibilità di trattare tutti come qui in Europa. Li in Brasile il sistema di salute pubblico è davvero precario. Per avere un sistema di salute onesto si devono pagare tanto soldi e siamo uno dei paesi più forte del Mercosul. Però, mi piace il fatto che il governo sta lavorando e anche già sta anticipando le cure per questa situazione. Soldi per precauzione, medicine, materiale e staff personale. Controlli in tutte le aziende, è stata cancellata scuola e tutti gli eventi".

E il calcio si blocca.

"Giusto che si fermi tutto, prima di vincere Libertadores, Champions League o qualche altro campionato. Dobbiamo vincere il Coronavirus. La vita è più importante che il calcio! Quindi adesso ci pensiamo a vincere questa battaglia e dopo ci saranno tante partite per divertirsi".

Parlando di pallone, c'è un suo assistito che sta sorprendendo?

"Da miei assistiti, sono contento per Strefezza della Spal. Sapevo delle sue qualità da anni, è un ragazzo serio e bravo. Merita quello che gli sta succedendo a Ferrara, perché rispetta tantissimo la società, i tifosi e ha voglia di vincere. Per me non è novità, ora sta giocando fuori di ruolo e anche così è bravo. Sarebbe bello vederlo giocare da trequartista dietro a Petagna".