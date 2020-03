esclusiva Coronavirus, ds Lecce: “Caso da prendere di petto. Stop? In Italia bravi a gestire”

”Le situazioni vanno prese di petto e non bisogna nascondersi. L’Italia sotto certi aspetti è un modello, vi sono persone preposte a prendere decisioni. Gli interessi generali devono prevalere su qualsiasi cosa. Quando uno ha un brutto male se gli togli tutto lo ammazzi, occorre fare le cose con criterio”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce a proposito dell’emergenza Coronavirus che coinvolge anche il calcio con il possibile rinvio dei campionati. “Il Governo di una Nazione - dice Meluso - è pagato per prendere delle decisioni con coraggio. In Italia siamo stati bravi nel comunicare quello che stava succedendo, con i dati, grazie professionisti di livello. Siamo un modello e dobbiamo cercare di esserlo in tutti i campi”.

Ieri sono state giocate alcune partite. Non il massimo per voi vedere da fuori Samp e Genoa...

“Tutti avremmo preferito che ci fosse stata regolarità. Questa situazione ovviamente sta creando problemi. Le difficoltà che tutti hanno avuto nel gestire la vicenda sono oggettive”.

E il Lecce come si sta muovendo? Che precauzioni state prendendo per i vostri calciatori?

“Ogni luogo ha la sua storia e la sua dinamica. In Salento l’allarme non è alto ma a maggior ragione bisogna stare attenti. Abbiamo dato delle disposizioni alla squadra, oltre ovviamente, a quelle ministeriali. E abbiamo consigliato ai calciatori di non viaggiare”.

Tutto fa pensare che verranno rinviati i campionati.

“Si. L’intendimento sembra essere questo. È una situazione difficile da gestire. Dire una cosa oggi ti porta a fare retromarcia domani. L’epidemia non è mai statica, dipende dalle situazioni. Sicuramente occorre univocità. Se non hai coerenza e un unico modo per combattere questa situazione che colpisce tutti fai fatica. Occorre prudenza massima e andare dritti per le decisioni che si prendono”.