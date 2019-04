© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernardo Corradi, intervenuto a "Il giorno dei 10 - 90 minuti per L'Aquila" ha parlato della Serie A. "La Juventus è a parte. Immobile è una garanzia, Piatek continua a segnare e stupire dopo alcuni mesi. L'affare Icardi continua a tenere banco, è un peccato aver perso così tanto tempo".

Su Kean. "Allegri è un fenomeno per la gestione, lo ha dimostrato con Morata, con Dybala, ora lo sta dimostrando con lui. Entusiasmo ok, ma se CR7 sta bene giocherà lui. Poi ha dimostrato di essere un fattore a partita in corso".

Sull'evento. "La parte inclusiva del calcio è la migliore, un gruppo di ex compagni si ritrovano per giocare contro la squadra della città. Minuti? Non lo so, ero a Milano, ho ancora il sedile attaccato alla schiena. Non so quanti minuti ho. Vedo Bruno Giordano con la palla, i piedi non invecchiano fortunatamente".