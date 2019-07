ESCLUSIVA TMW - Corso: "Inter, che bel 1° tempo. Perisic non lo darei mai via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha perso ma ha destato una buona impressione l'Inter contro la Juventus nella International Champions Cup. Ne è rimasto ben impressionato anche Mario Corso, autentica bandiera dei nerazzurri. "Il primo tempo mi è piaciuto molto, la squadra ha mostrato personalità, giocando bene il pallone", dice a Tuttomercatoweb.com. "I giocatori mi sono sembrati più attenti, vogliosi. E' presto per dare giudizi precisi, però sono stato piacevolmente sorpreso dalla prestazione. Peraltro la Juve aveva parecchi titolari in campo".

A centrocampo le è piaciuto Sensi?

"Mi sono piaciuti tutti. Non potrei dire diversamente. Aver iniziato così fa ben sperare".

Ora aspetta gli attaccanti...

"Come minimo. Almeno uno forte forte. Anzi, uno è poco visto che c'è solo Lautaro. I ragazzini sono bravi però è chiaro che si attende altro".

Dzeko e Lukaku sono gli obiettivi...

"Prima di tutto vorrei Dzeko, ottimo calciatore, che conosce il nostro campionato, fisicamente forte. Sarebbe l'acquisto principale. A centrocampo siamo messi bene, dietro anche, con Godin. Con due attaccanti forti possiamo dire la nostra".

Perisic lo darebbe via?

"Io stravedo per lui. E' un gran giocatore. Nella stagione scorsa anche quando non giocava benissimo, le palle gol arrivavano sempre da lui. E sa anche segnare. Non lo darei mai via"