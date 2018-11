ESCLUSIVA TMW - Cosmi: "Napoli, bel segnale col Genoa. Fabian, che qualità"

© foto di Federico Gaetano

Con Serse Cosmi analisi del Napoli e della sua forza, oltre che una chiacchierata su altri temi del campionato. "Vittoria ieri importante per i partenopei in condizioni climatiche difficili - ha detto a TMW - in un campionato in cui la Juve non ti permette pareggi o sconfitte. E' un bel segnale. Mertens e Fabian sono stati di straordinaria importanza, Mertens ha dimostrato di essere decisivo. E' l'ennesima dimostrazione di come Ancelotti sta gestendo un gruppo che sta riscoprendo giocatori che sembravano distanti dai titolari, anche se non è ovviamente il caso di Mertens. Fabian l'ho visto in ritiro e mi aveva impressionato. Ha qualità enormi, perso Jorginho è stato trovato un altro giocatore di qualità. La Fiorentina e il mancato salto di qualità? Da quando esiste il calcio una squadra giovane ti può dare soddisfazioni ma non si può pretendere regolarità. In alcuni episodi della partita viene a mancare quell'attenzione e quella concentrazione che è tipica di una squadra che deve farsi. La Fiorentina credo stia facendo quello che ci si aspettava. Il mio futuro? Dopo l'annata di Ascoli speravo e, credo, meritavo di ricominciare subito. Devo aspettare, anche se star fuori non mi dà tranquillità".

