ESCLUSIVA TMW - Cosmi: "Schick? E' l'ora di far capire a se stesso cosa sia"

© foto di Giacomo Morini

Serse Cosmi ha parlato della Roma a margine di Pitti Uomo, la rassegna di moda internazionale a Firenze: "Quella giallorossa è una squadra rinnovata e inevitabilmente è andata incontro ad un periodo di discontinuità. Figuriamoci poi se le novità sono ragazzi giovani: la gioventù porta a fare anche grandi prestazioni ma non nel lungo periodo. E non vanno dimenticati gli infortuni. Gli alti e bassi erano preventivabili. De Rossi? E' sempre dinamico e in più in una squadra giovane la sua esperienza aiuta, è indispensabile", ha detto a TMW. "Schick? L'anno scorso poteva accusare qualcosa, passando dalla Samp alla Roma. Non ha reso tanto ma non ha giocato tanto. Quest'anno ha giocato di più ma non ha espresso quello che tutti aspettano. E' in un momento in cui far capire a se stesso quel che è. Gli altri migliorano, da Kluivert a Cristante, lui non c'è riuscito. Mi dicono che è straordinario negli allenamenti e questo un po' mi preoccupa. Preferisco i giocatori straordinari nelle partite della domenica".

