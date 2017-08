ESCLUSIVA TMW - Coutinho e Dembelè al Barça. Liverpool e Dortmund su Williams

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli intrecci di mercato partono da Barcellona ma fanno tappa a Dortmund e Liverpool con scalo a Bilbao. L'addio di Neymar direzione Paris Saint-Germain ha portato i blaugrana a cercare alternative deluxe. I nomi di Philippe Coutinho e di Ousmane Dembele, il primo in forza ai Reds di Klopp e il secondo ai gialloneri del neo tecnico Bosz, ex Ajax, sono quelli in pole position. Entrambe, adesso, vanno su un obiettivo comune come raccolto in anteprima da Tuttomercatoweb.com: Liverpool e Dortmund stanno infatti seguendo Inaki Williams dell'Athletic Club. Un giocatore che in Italia riscuote il gradimento dell'Inter ma la questione economica lo porta diretto più verso Inghilterra o Germania. Un nome importante, quello del talento basco, che Liverpool e Dortmund stanno valutando per il possibile, e plausibile, dopo Coutinho e Dembelè.