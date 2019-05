ESCLUSIVA TMW - CR7 miglior attaccante della A, Galderisi: "Che entusiasmo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo è stato secondo TMW il miglior attaccante della serie A. Per rendimento ma anche per la capacità di essere uomo squadra. "Gli assegno il massimo dei voti non solo per i gol ma per la ventata di novità e di entusiasmo che ha portato nel nostro calcio", dice a TMW Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex attaccante. "Grazie a Ronaldo si sono interessati alle partite della Juve anche i tifosi di tante altre squadre. Averne di giocatori così importanti per tutto il movimento. Dunque, dieci a CR7"

Resta quel cruccio della Champions...

"La Juve la vincerà il prossimo anno... Lo scudetto lo avrebbe vinto anche senza CR7 però il suo arrivo ha portato interesse, seguito e un livello di attenzione superiore da parte del resto degli appassionati. Sono questi i giocatori importanti. Stiamo parlando di un top player ma a volte si inseguono forse troppi giocatori ritenuti forti ma che alla resa dei conti non lo sono o sono sopravvalutati".

Da cosa è rimasto colpito in particolare da CR7?

"L'affetto che ha intorno a sè. Dove c'è lui c'è sempre entusiasmo. Conosco ormai a fondo gli spogliatoi e se tutti quelli che ti stanno vicino ti vogliono bene significa che hai un comportamento da fuoriclasse. Emerge la professionalità e la serietà".