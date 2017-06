ESCLUSIVA TMW - Cremonese, richiesta per Ranieri dell'Atalanta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Cremonese punta con forza Roberto Ranieri, playmaker dell'Atalanta che nella passata stagione si è ottimamente disimpegnato con la maglia del Cosenza. I nerazzurri vogliono testare con un ulteriore prestito il centrocampista prima di valutare se pronto per la Serie A. I grigiorossi, neopromossi in B, sono in pole position ed entro fine settimana sono attese delle novità.