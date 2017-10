ESCLUSIVA TMW - Criniti: “Lopez scelta oculata e azzeccata per il Cagliari"

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

L'ex attaccante del Cagliari Antonio Criniti ha parlato dell'avvicendamento sulla panchina dei sardi fra Massimo Rastelli e Diego Lopez: “L'esonero me lo aspettato anche perché conosco la tifoseria cagliaritana che è molto matura, paziente, ma che quando i risultati non arrivano rumoreggia, contesta un po' come è successo ora. Mi dispiace perché conosco bene Rastelli avendoci giocato assieme, è un grande professionista e una grande persona, ma quando non arrivano i risultati le colpe cadono sempre sull'allenatore. È capitato anche a me in alcune situazioni”.

Cosa pensa dell'arrivo di Lopez?

“Credo che sia stata una soluzione migliore rispetto alla pista interna perché secondo me si deve dare una scossa all'ambiente cambiando radicalmente staff e idee. Si fa sempre così quando le cose non funzionano. Credo che Lopez sia l'allenatore giusto visto il suo trascorso nel Cagliari e la conoscenza con l'ambiente. Inoltre credo che abbia le capacità di compattare tutto l'ambiente e di alzare il livello tattico dando nuova linfa al gruppo. La società ha fatto una scelta oculata e secondo me anche azzeccata”.

Cosa non ha funzionato con Rastelli?

“Non è riuscito a dare continuità ai risultati, bene o male le prestazioni ci sono sempre state, ma se alla fine non porti fieno in cascina queste valgono poco. La squadra si è indebolita rispetto a un anno fa a causa della partenza di giocatori importanti e questo si è fatto sentire nelle prime gare. Secondo me, tranne Benevento e Verona, vedo un campionato molto più equilibrato. Ora bisogna ricompattare il gruppo e poi eventualmente a gennaio tornare sul mercato per rinforzarsi. Il Cagliari non può permettersi di arrivare fino a giugno con l'acqua alla gola”.