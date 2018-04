ESCLUSIVA TMW - Criniti: "Cagliari, dai tutto. Futuro? Un tecnico alla Mazzone"

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

Antonio Criniti ha legato la sua carriera da calciatore anche al Cagliari. E ai rossoblù è rimasto affezionato per le emozioni che ha provato, in serie A e in Coppa Uefa. Tempi lontani se rapportati ad oggi. "In questo campionato - spiega a Tuttomercatoweb.com - il rendimento è stato altalenante. Troppo altalenante. La vittoria con l'Udinese è stata salutare perché in caso contrario sarebbe stato tutto davvero estremamente difficile. L'organico è comunque da salvezza piena"

E' un Cagliari che comunque deve preoccuparsi?

"In attesa dei risultati di stasera un po' sì. Io non sarei tanto sereno. Il Cagliari per quella che è la sua storia, dovrebbe occupare almeno le posizioni intorno alla metà della classifica. La piazza peraltro è molto passionale e vive con grande partecipazione le vicende della squadra".

Lopez quante responsabilità ha in questa situazione?

"Faccio l'allenatore e per esperienza dico che il tecnico conta fino ad un certo punto. L'allenatore deve essere un bravo equilibratore, non deve fare danni. La differenza è nei giocatori, che devono essere sempre stimolati. Con il mio Cagliari arrivammo in Uefa anche attraverso le motivazioni. Ripeto, Cagliari è una piazza emozionante. Servirebbe per il futuro un allenatore alla Mazzone, capace di creare un connubio tra società, giocatori e tifosi. Se non c'è questo tipo di rapporto, la situazione può diventare più complicata".

Adesso però per il finale di stagione su cosa deve puntare il Cagliari?

"Se non c'è adesso lo stimolo per sputare l'anima allora... Altrimenti il calcio è diventato solo business".