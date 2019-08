ESCLUSIVA TMW - Criniti: "Cagliari, tocca a Radja ritrovare la sua immagine"

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

"Non sono per i ritorni, ora tocca a Nainggolan ritrovarsi". Antonio Criniti, ex attaccante del Cagliari, si esprime così a TMW a proposito del ritorno del belga in rossoblù. "Io ho un brutto ricordo dell'esperienza ad Avellino - ricorda - perchè quando tornai volevano ancor di più rispetto a quanto avevo fatto in precedenza. Nainggolan non ha brillato dal punto di vista privato e ora deve ritrovare la sua immagine fuori dal campo"

Al Cagliari però potrebbe trovare l'ambente ideale per il rilancio...

"Non credo che abbia bisogno di rilancio, è un nazionale e arriva dall'Inter. Deve rifarsi un'immagine e deve impegnarsi molto. Alla prima leggerezza che commetterà i cagliaritani non gliela perdoneranno"

E' un bel Cagliari comunque...

"Devo dire che Giulini ha lavorato bene. Credo che la squadra quest'anno possa ambire all'Europa. Se l'ambiente si compatta può essere raggiunto quest'obiettivo".

Cosa manca al Cagliari?

"Un attaccante da venti gol all'anno. Le punte vanno ad annate..."

Pavoletti comunque segna.

"Sì ma se per qualche motivo sbagliasse annata serve una sicurezza. E una rosa più ampia"