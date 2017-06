ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Benevento, offerta per Dionisi del Frosinone"

© foto di Federico Gaetano

Benevento a caccia di rinforzi per la serie A. La società campana - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - ha fatto un'offerta importante al Frosinone per l'attaccante Federico Dionisi. Contatti in corso, Dionisi nel mirino del Benevento. Il Presidente Vigorito si muove, per prepararsi al meglio per la serie A...