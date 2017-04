ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Primavera Milan-Toscano, nessun contatto"

© foto di Federico Gaetano

Aria di cambiamenti in casa Milan. Nelle ultime ore è stato accostato Mimmo Toscano alla panchina della Primavera rossonera. Una notizia non confermata perché Toscano - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - non ci sono stati contatti tra le parti nonostante l'antica amicizia che lo lega a Mirabelli. Più plausibile l'idea Benny Carbone, ex Ternana. Milan al lavoro, a caccia degli uomini giusti...