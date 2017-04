ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Samp-Schick, i dettagli del summit con l'entourage"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un incontro per provare a gettare le basi per un futuro ancora insieme. Ieri il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha incontrato gli agenti di Patrick Schick. Un summit che - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - non ha dato gli effetti sperati. Ferrero ha proposto di portare la clausola da 25 a 50 milioni. Niente da fare, perché il calciatore blucerchiato non ha accettato e il suo entourage ha chiesto il rinnovo con adeguamento senza aumento della clausola. L'incontro non è stato positivo, la sensazione è che servirà ancora parlare per cercare una soluzione. Sampdoria-Schick, partita a scacchi...