ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Udinese, ultima chance per Delneri. Pozzo sogna Guidolin"

Mattinata intensa ad Udine, tra summit e ripresa di allenamenti. La sconfitta per 2-6 contro la Juventus non è stata digerita dai Pozzo che adesso iniziano i sondaggi per la panchina. Mercoledì, a Sassuolo, ci sarà ancora Luigi Delneri ma sarà davvero ultima chiamata. Una buona gara mercoledì potrebbe consentire a Delneri di giocarsi qualche carta anche domenica con l'Atalanta. Obiettivo 4 punti. Secondo quanto appreso dal nostro Direttore, Michele Criscitiello, l'Udinese ha iniziato i sondaggi esplorativi. Il patron Gianpaolo Pozzo sogna il clamoroso ritorno di Francesco Guidolin e sarebbe anche il sogno della piazza friulana. Guidolin, però, è sembrato freddo alle prime consulte. Preferirebbe un'altra chance all'Estero. Pozzo, come piano B, ha espresso parere favorevole anche per il friulano Edy Reja. Sullo sfondo, e più probabili, ci sono anche i nomi di Ballardini e Oddo.