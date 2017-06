ESCLUSIVA TMW - Crotone, accelerata per Petkovic: accordo più vicino

© foto di Federico De Luca

Il Crotone accelera sulla fascia destra e nel corso dei prossimi giorni potrebbe annunciare il colpo Marko Petkovic dalla Stella Rossa. Un'idea portata avanti nelle ultime settimane da parte della dirigenza calabrese che ha fiutato l'affare portando avanti diversi colloqui con il suo entourage fino a raggiungere un accordo di massima. L'esterno destro serbo si sta per svincolare, col contratto in scadenza tra meno di una settimana, e nel suo futuro ormai è praticamente certo l'approdo alla corte di Davide Nicola. Mancano gli ultimi dettagli e poi Ursino potrà mettere a segno un colpo molto interessante per la prossima Serie A.