ESCLUSIVA TMW - Crotone, ag. Nalini: "Una storia da cinema. Ursino fuoriclasse"

Se è un sogno che nessuno svegli la Calabria. Crotone sorride, il futuro è ancora in serie A. Una stagione da ricordare. L'inizio in salita, poi il sogno coronato. Un po' come la storia di Andrea Nalini, ieri protagonista indiscusso della meritata favola calabrese. Il lavoro ad 800 euro al mese, l'infortunio e l'addio alla Salernitana a parametro zero. Ma Beppe Ursino è uomo troppo navigato per sbagliare i colpi e così un giorno mentre si trova a parlare con suo figlio guarda un video di Nalini. "Questo è forte, prendiamolo", sussurra l'esperto Beppe al figlio Graziano. Detto-fatto. Il primo acquisto del Crotone in Serie A è proprio Andrea Nalini. "Una storia da cinema", dice in esclusiva a TuttoMercatoWeb l'agente dell'attaccante, l'avvocato Daniele Piraino che per lui è punto di riferimento professionale e non solo (nella foto di TMW a fianco l'abbraccio dopo la salvezza).

La festa, i sorrisi. Cosa le è passato per la mente quando Nalini, ieri sera, regalava la salvezza al Crotone?

"Le difficoltà. Il calvario dopo l'infortunio. Ma anche la sua forza d'animo, non ha mai mollato o avuto il dubbio su quello che voleva fare: il calciatore. Mi è passato davanti tutto il percorso di riabilitazione, le difficoltà, ma anche i momenti belli come la firma con il Crotone. Il Direttore Ursino è un fuoriclasse, lavora senza troppi riflettori puntati addosso. In un calcio che oggi si basa su altre cose, non è considerato come merita. Il primo contratto in serie A di Gianni Vrenna e Peppe Ursino è stato proprio quello Andrea. E poi Ursino in casa ha un segreto. Il segreto di famiglia, suo figlio Graziano: una coppia così sbaglia poco o nulla".

Che lavoro il Crotone, spettacolare.

"Crotone è un ambiente che conosco bene, sono calabrese. Questa società riesce a fare delle cose inimmaginabili, è una fucina di talenti. Guardate Bernardeschi, Florenzi... non credo alla fortuna quando le cose si ripetono. La salvezza è stato un miracolo sportivo, ma ero sicuro che il Crotone se la giocasse fino alla fine: è una realtà eccezionale. La Calabria è una terra complicata, per il modo in cui fa calcio il Crotone andrebbe studiato. Non ricordo, da anni, qualcuno che abbia fallito andando a Crotone: è un fenomeno da approfondire".

Dopo la salvezza cosa ha detto a Nalini?

"Sono entrato in campo, siamo stati insieme dieci minuti. Ci siamo abbracciati, gli avevo detto che doveva fare un gol e invece ne ha fatti due. Ho ancora i messaggi su WhatsApp. Me l'ha anche detto: 'Visto Dani? Ne volevi uno, te ne ho fatti due'. È un ragazzo eccezionale, con grandi valori, che ha fatto gioire me, Gerry (Avv.Piccolillo il socio dell'avvocato Piraino, ndr) e tutte le persone che gli vogliono bene".

Una storia incredibile. E il futuro, sarà ancora a Crotone?

"Per una sorta di riconoscenza nei confronti del Crotone, attenderemo e rispetteremo ogni scelta del club. Prima di queste ultime partite in tanti si erano informati, oggi è il momento di applaudire l'impresa di questi grandi professionisti. Da Nicola fino al segretario".

Questa salvezza del Crotone è motivo di soddisfazione personale anche per lei. La sua carta d'identità dice Calabria.

"Sono di Cosenza e spero che la squadra vada in B. Ma Crotone la sento vicina, perché i miei primi contatti professionali li ho avuti con questa società poiché il Cosenza era in categorie inferiori. Davvero, sono felice".

La dedica di Nalini dopo la salvezza?

"Ha una famiglia molto attenta, che gli è sempre stata vicina e lo supporta quotidianamente nonostante la lontananza. Giusto che goda e condivida la gioia con la sua famiglia e gli amici più cari. È un ragazzo perbene, veramente. La sua è una storia da cinema... e ieri un grande finale. Ora ripartiamo, il meglio deve ancora venire".