ESCLUSIVA TMW - Crotone: apertura Sassuolo per Trotta, contatto per Lombardi

Crotone operativo sul mercato con il suo dg Raffaele Vrenna, che questa mattina ha avuto contatto con il presidente della Lazio Claudio Lotito. Si lavora per Lombardi. E intanto nel mirino c'è Lorenzo Crisetig del Bologna, contatti telefonici con l'agente Bastianelli continui (ieri nessun incontro). Si avvicina Trotta, apertura dal Sassuolo per il prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto, si lavora sulle cifre ma ci sono buone possibilità che l'operazione vada in porto. Vrenna e Ursino al lavoro...