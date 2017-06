ESCLUSIVA TMW - Crotone, contatto per Cerci. Idea Djimsiti, le ultime sul mercato

Crotone al lavoro sul mercato con il dg Raffaele Vrenna e il segretario Roberto Emanuele, di scena a Milano. C'è stato un contatto per Alessio Cerci dell'Atletico Madrid potrebbe liberare a costo zero. Il Crotone pensa anche a Djimsiti dell'Atalanta. Mentre per Budimir serve ancora lavorare per trovare l'intesa con il giocatore (tutto definito con la Sampdoria). Proposto Cassano, si riflette su questa pista e bisognerà capire se ci saranno i margini. Crotone operativo, Vrenna e Ursino si muovono a caccia di rinforzi...