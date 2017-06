ESCLUSIVA TMW - Crotone, incontro con l'Inter: obiettivo Puscas

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Francesco Fontana

Incontro in vista tra Crotone e Inter nelle prossime ore. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, le parti discuteranno di alcuni giovani tra cui anche George Puscas, reduce dall'ultima stagione da protagonista in B con il Benevento. Sul giocatore altri club come l'Hellas e il Benevento che vorrebbe confermarlo.