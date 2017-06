ESCLUSIVA TMW - Crotone, mercoledì missione romana: incontri con Roma e Lazio

Crotone al lavoro sul mercato, agenda fitta di impegni per il dg Raffaele Vrenna sempre operativo a caccia di rinforzi insieme al ds Ursino. In agenda una serie di incontri con Roma e Lazio, prevista una missione romana per mercoledì. Il Crotone punta Ricci della Roma e l'incontro servirà a definire eventuali dettagli. Con la Lazio invece si parlerà di Morrison, ma piacciono anche Basta e Mauricio. Crotone carico di impegni per rinforzare la squadra, Vrenna prepara la missione romana...