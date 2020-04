esclusiva Crotone, Molina: "Il gruppo, il gol, il campo. Mi manca tutto"

Salvatore Molina da Garbagnate Milanese racconta la sua vita. Da uomo, da compagno, da calciatore. Bloccato in casa come tutti noi, come tutti gli atleti, in attesa che il calcio riprenda e poi chissà. "E' impossibile poterla vivere bene -spiega a Tuttomercatoweb.com l'esterno del Crotone di Giovanni Stroppa, secondo in Serie B-. Con un briciolo d'ansia ma con la speranza di poter uscire il prima possibile da questo momento negativo".

Quanto le manca allenarsi in gruppo? Come si allena ora?

"Mi manca tanto allenarmi in gruppo, fisicamente e umanamente. Lo spogliatoio manca, fa parte di me e della mia vita. Ora mi alleno in casa, su un tappetino, facendo i lavori che ci dà il preparatore del club".

Lei vive a Crotone ora. Da quel che le arriva dalla famiglia, come sta vivendo la lotta al virus la sua provincia milanese?

"Sono rimasto qui a Crotone, sto a quello che mi dicono i familiari. Sono scontato, banale: la situazione non è bella, è quello che leggiamo sui giornali purtroppo".

In questo periodo si discute molto di ripresa o stop al campionato. Qual è il suo pensiero?

"Prima pensiamo alla salute. Poi, quando la situazione lo permetterà, quando saremo in sicurezza per giocare e allenarci, ben venga. Prima, però, la salute".

Ventisette partite in campionato, nove assist. E il gol?

"Mi manca, nel tabellino e anche dentro. Lo desideravo, lo cercavo, purtroppo non è arrivato. Se dovessimo riprendere, spero di poterci riuscire, di riempire anche quella casellina".

Lei ha esordito in Serie A con l'Atalanta ma la massima serie le manca da sei anni. Quanto conterebbe per la sua carriera trovarla adesso?

"Conterebbe tantissimo per me, per la carriera e come persona. Ho esordito anni fa con l'Atalanta ma non ho mai giocato da protagonista in A. Vorrei giocarmi questa carta".