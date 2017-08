ESCLUSIVA TMW - Crotone, nel pomeriggio la firma di Tumminello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è sbloccata l'operazione Marco Tumminello per il Crotone: il giocatore nel pomeriggio terminerà il ritiro con la Nazionale Under 20 e firmerà con la sua nuova squadra. Accordo raggiunto già ieri tra calabresi e Roma, oggi arriverà anche la firma per gioiellino della cantera giallorossa.