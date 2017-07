ESCLUSIVA TMW - Crotone, no a De Ceglie. Trotta sempre più vicino, le ultime

Il Crotone si muove sul mercato, in entrata ed in uscita. Il dg Raffaele Vrenna si sta muovendo per migliorare l'organico in vista del prossimo campionato. Sembrava vicino Paolo De Ceglie, ma la società calabrese dopo qualche timido approccio con gli agenti ha deciso di non prendere il giocatore, che a gennaio aveva rifiutato la destinazione. Il Crotone intanto si avvicina sempre di più a Trotta: accordo con il giocatore, va limato qualche dettaglio con il Sassuolo e si va verso il prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto. Per il centrocampo piace Chochev del Palermo e i rosanero pensano sempre a Claiton. Sul fronte uscite: Galli e Tiripicchio alla Casertana, mentre Riggio è vicino alla Robur Siena. Il mercato si muove. E il Crotone con la coppia Raffaele Vrenna-Beppe Ursino è al lavoro...