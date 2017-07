ESCLUSIVA TMW - Crotone, rinforzo in mediana: tra Chochev e Grassi spunta Izco

Crotone a lavoro, a caccia di rinforzi. Giornate frenetiche per il dg Raffaele Vrenna e il ds Ursino, operativi per rinforzare la squadra. Si cerca un profilo a centrocampo da consegnare a Nicola: idee Chochev (ancora nessun contatto con il Palermo) e Grassi del Napoli. Ma spunta un terzo nome. Contatti per Mariano Izco, svincolato dopo l'esperienza al Chievo Verona e già nel mirino di Genoa e Benevento. Il Crotone sfoglia la margherita. Tra Grassi e Chochev spunta Izco...