ESCLUSIVA TMW - Crotone, rinnova Firenze, si trattano Budimir e Puscas

Crotone al lavoro sul mercato. Giornata fitta di incontro per il dg Raffaele Vrenna, operativo per rinforzare la squadra. C'è stato un contatto con l'agente dell'attaccante Marco Firenze, Vincenzo Pisacane: il giocatore rinnoverà per tre anni e poi andrà in prestito. Continua la trattativa tra Crotone e Sampdoria per Ante Budimir, c'è la volontà del club calabrese di arrivare all'attaccante e dopo i contatti di oggi ne sono previsti altri in questi giorni. Il Crotone vuole Budimir, lavora per trattenere Lorenzo Crisetig (domani in programma incontro con l'agente, Patrick Bastianelli) e pensa a Puscas dell'Inter per il quale è previsto un contatto a breve. In giornata ci sono stati degli approcci anche con l'entourage di Nalini, che rimarrà al Crotone anche nella prossima stagione: durante i contatti tra le parti si è parlato anche di Luca Garritano del Cesena, altro assistito del gruppo. Il Crotone è al lavoro, per rinforzarsi sul mercato. Raffaele Vrenna e il ds Giuseppe Ursino si muovono. Competenza, entusiasmo ed esperienza: il giusto mix per il Crotone, a caccia di rinforzi...