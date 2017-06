ESCLUSIVA TMW - Crotone, rinnovo al vaglio per Bruno. Poi in prestito in B

Una stagione da protagonista in Lega Pro con la maglia del Messina, ora il ritorno a Crotone. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società pitagorica è rimasta ben impressionata dall'annata in Sicilia del difensore centrale Luca Bruno. Contratto ora in scadenza nel giugno del 2018, le parti studiano il rinnovo e poi un prestito, stavolta in cadetteria.