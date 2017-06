ESCLUSIVA TMW - Crotone-Samp, intesa per Budimir: manca l'ok del croato

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è l'accordo tra Sampdoria e Crotone per il ritorno in Calabria di Ante Budimir. L'intesa è stata raggiunta anche tra il club calabrese e l'agente del croato ma, al momento manca solo l'ok del calciatore. Il Crotone attende, ma non vuole aspettare troppo mentre vuole prelevare a breve due rinforzi: un difensore e, appunto, un attaccante.