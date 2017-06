ESCLUSIVA TMW - Crotone scatenato: accordo per Budimir, idea Petkovic. Le ultime

Crotone scatenato sul mercato con il suo direttore generale Raffaele Vrenna, operativo in maniera importante sul mercato. Accordo con la Sampdoria per il ritorno di Ante Budimir: prestito di 200.000 euro con obbligo di riscatto e tre anni di contratto al giocatore con cui a breve dovrebbe essere trovata l'intesa. Il dg del Crotone in giornata ha incontrato anche l'Inter e i profili che piacciono sono Dimarco e Amed Bakayoko. I rossoblù hanno anche parlato di Pinamonti. Capitolo ritorni: si va verso il ritorno di Trotta (trattativa comunque da definire) mentre per Crisetig la situazione è un po' complicata perché il Bologna vorrebbe monetizzare. Vrenna ha incontrato pure l'agente Chiodi: sono stati proposti Belzar e soprattutto Cristian Manea del Mouscron, il Crotone ci pensa e intanto si va verso la conferma di Stoian. Si allontana Merida, un'idea che stuzzica non poco invece è Petkovic, terzino destro della Stella Rossa, classe 92 ma è extracomunitario e quindi bisogna attendere per valutare bene la situazione. Crotone scatenato, Raffaele Vrenna e Giuseppe Ursino al lavoro...