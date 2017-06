ESCLUSIVA TMW - Crotone, si raffredda Emerson Santos: c'è il Palmeiras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la possibile accelerata per arrivare a Marko Pertkovic della Stella Rossa, si raffredda moltissimo la pista che portava il Crotone sulle tracce dell'esterno destro del Botafogo Emerson Santos. Il giocatore ha già ricevuto un'offerta interessante da parte del 'ricco' Palmeiras con il suo entourage brasiliano che spinge per questa soluzione in patria.