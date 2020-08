esclusiva Crotone torna in A, Vrenna: "Senza sosta sul mercato: non c'è tempo da perdere"

L'estate del Crotone è fatta di telefonate. Riunioni. Incontri. Summit. Poco tempo per festeggiare, tanto da lavorare: Raffaele Vrenna, direttore generale del club, è in un momento di grande fermento per il mercato dei pitagorici. Perché 2020 vuol dire per il Crotone anche ritorno in Serie A.

"E' stata una promozione sudatissima, anche per il momento storico che vive il paese -spiega Vrenna a Tuttomercatoweb.com-. Le difficoltà sono state per tutti, nelle aziende come nel calcio. La promozione ci ha dato una boccata d'ossigeno e di felicità importante".

Tra gli artefici c'è mister Stroppa.

"Già prima della ripresa del campionato, esercitammo l'opzione per andare avanti un'altra stagione insieme. Questo fa capire tutta la fiducia che c'era nel mister e nel progetto insieme: siamo felici, abbiamo una grande sinergia con lui".

Che mercato vi aspetta?

"La struttura della squadra, il gruppo, l'ossatura, rimarranno, veterani e nuovi innesti. Almeno in dodici resteranno qui tra rinnovi e prolungamenti. Per il resto stiamo buttando adesso le basi per costruire la squadra: il tempo è poco, cerchiamo di allestire la squadra il prima possibile. Tra il 17 e il 18 inizia il ritiro, non c'è tempo da perdere".

Ferragosto di lavoro.

"Non ci fermiamo, ma il lavoro è andato sempre avanti. Andiamo dritti per costruire una rosa competitiva per la A".

La chiosa su voci che riguardano un suo interessamento per la Pro Vercelli.

"Voglio far chiarezza sulla questione, le voci destabilizzano e non aiutano. Con l'attuale direttore Casella, prima a Gozzano e ora a Vercelli, c'è una forte amicizia e un rapporto lavorativo ma questo non vuol dire essere proprietario di una squadra o essere in procinto di diventarlo. L'unico legame che c'è con la Pro Vercelli è quello che ho spiegato prima con Casella, il nostro focus è su Crotone. Sono 27 anni che lavoriamo col club, acquisire un'altra squadra andrebbe a influire anche sul lavoro fatto lì e non c'è intenzione".