ESCLUSIVA TMW - Crotone, torna Marcello Trotta. Domani la firma

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

L'ha spuntata il Crotone per Marcello Trotta: il centravanti del Sassuolo è infatti pronto a tornare in Calabria, con Ursino che ha battuto la concorrenza dello Sparta Praga e riportato in rossoblù l'attaccante. Domani è prevista la firma sul nuovo contratto, stando a quanto da noi raccolto in serata.