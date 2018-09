ESCLUSIVA TMW - Ct Under 20: "Orgogliosi di Zaniolo, chiamata inaspettata"

© foto di Giuseppe Ingrati -Ufficio Stampa FIGC

Lunga chiacchierata con Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Under 20 azzurra ed eroe della scorsa estate con la sua Under 19, arrivata ad un passo dal titolo europeo, poi andato al Portogallo, nonostante un gruppo giovanissimo ma comunque ricco di talento e ambizione. A lui, che ha lanciato ad alti livelli il giovane Zaniolo, abbiamo chiesto un parere sul momento del calcio italiano, a livello giovanile e non, ma anche del prossimo Mondiale U20, previsto per l'estate ventura in Polonia.

Comincia l'8 Nazioni, un ottimo modo per prepararsi al Mondiale di Polonia:

"Ottimo e anche unico, visto che non avremo altre possibilità di testare giocatori prima dell'impegno in Polonia per il Mondiale: vedremo se ci sono altri ragazzi in grado di darci una mano oltre ai vicecampioni d'Europa, giocheremo con una squadra sicuramente giovane per arrivare al Mondiale nelle migliori condizioni possibili".

Ci arrivate senza Zaniolo, Bastoni e Tonali, "rubati" dalle selezioni maggiori.

"Siamo tutti orgogliosi, è una ulteriore opportunità per noi di vedere altri giocatori e siamo felici che i nostri ragazzi siano ambiti anche dalle Nazionali maggiori. Siamo molto felici che questi ragazzi abbiamo così tanta considerazione".

Si aspettava una chance del genere per il centrocampista della Roma?

"Credo sia stata una chiamata ragionata, Mancini ha fatto le sue considerazioni e ha deciso per una sua convocazione. Nicolò ha grande qualità, enormi margini di crescita ma devo dire che sua convocazione ha colto di sorpresa anche noi e non possiamo che esserne felici e orgogliosi".

Un modo anche per celebrare il vostro grande risultato in Finlandia?

"Ne siamo gratificati, la nostra funzione principale è questa: nel settore giovanile stiamo lavorando bene e il fatto che i giocatori delle nostre nazionali siano importanti per altre Nazionali non ci può che far felici, speriamo di continuare così".

Questa interscambiabilità è uno dei grandi punti di forza del club azzurro: è d'accordo?

"Sì, c'è grande collaborazione e organizzazione tra noi tecnici, una coesione che ci porta a lavorare al massimo per il bene dell'Italia e per far fare il miglior percorso possibile a questi ragazzi".

Di Biagio e Costanzi (Atalanta) dicono che il problema è il salto da Under 21 a Prima Squadra: perché?

"Non devo essere d'accordo perché è un dato di fatto, serve capire cosa non funziona, perché determinati giocatori li perdiamo ad un certo punto punto. In Italia dobbiamo abituarci al fatto che a 18-19 anni un giocatore può non essere pronto, deve essere libero di sbagliare senza eccessivi drammi. Ora serve aggiustare le rose in termini di numeri di calciatori, di età: ci sono diverse cose da cambiare, perché fino ad un certo punto siamo competiti e poi manca qualcosa".

Lei pesca buona parte dei suoi giocatori in Primavera: che giudizio ha di questo campionato?

"Buono, con le ultime variazioni è cresciuto anche in qualità, vedo un campionato di buon livello e ci sono maggiori scontri su club che investono tanto sui giovani, è cresciuta l'intensità, che in campo internazionale conta tanto. Quello che manca è un po' dopo forse".

Ma l'Italia è vice campione d'Europa Under 17 e 19, semifinalista europea con l'Under 21 e mondiale con l'Under 20: il movimento è davvero in crisi?

"La qualità c'è, sotto quel profilo ci siamo. Sotto il profilo del Settore Giovanile forse manca la quantità, il prossimo obiettivo deve essere aumentare il numero di giocatori di qualità: ma senza buoni giocatori non si fanno i risultati che hai elencato. Ora l'obiettivo deve essere valorizzarli al massimo".

Ed è la prima volta che l'Under 20 si qualifica al Mondiale per due volte consecutivamente: che aspettative avete?

"Bisogna vedere in che condizioni arriveremo, mancano diversi mesi e serve capire con che squadra potremo affrontarlo. La nostra ambizione è quella di fare bene, sempre, di mostrare la qualità del nostro Settore Giovanile al mondo. Era quello che ci eravamo prefissati di fare con l'Under 19 e che abbiamo fatto in pieno in Finlandia con un percorso quasi netto, perdendo l'ultima di undici partite ai supplementari".

All'Europeo avete fatto sognare un'Italia delusa dai grandi, quanti tra i suoi ragazzi si aspetta di vedere ad altissimi livelli?

"Mi auguro tantissimi. E' una domanda difficile, non mi aspetto niente perché sono abituato a vedere di tutto: non è facile arrivare a grandi livelli, sono convinto che tutti abbiano le possibilità di farlo, questo è sicuro. Dipenderà per lo più da loro".

L'aver usato regolarmente tanti giocatori sottoetà avvantaggia tanto il suo successore all'Under 19, ma anche un po voi?

"Mi auguro che aiuti la prossima Under 19, a noi probabilmente no: l'ideale sarebbe schierare Nazionali che siano al limite d'età. Schierare sei 2000 è stato gratificante, ma in termini di esperienza qualcosa si paga. Dobbiamo puntare ad ampliare le rose e il bacino di utenza di giocatori, in modo da poter fare delle selezioni ultracompetitive. Mi auguro comunque che il nostro lavoro sia di grande aiuto per l'Under 19 che verrà".

Pinamonti è uno dei '99 copertina per l'Italia, ma all'Europeo ha vissuto qualche settimana difficile: come mai secondo lei?

"E' un grande giocatore, prima di tutto, oltre che un ragazzo di grandi valori. E' un giocatore di qualità, che aiuta tanto la squadra, e quando si arriva a competizioni così brevi e ravvicinate conta tanto la condizione fisica del momento, felice o meno. Nelle qualificazioni ci ha fatto la differenza, è arrivato alla fase finale con un piccolo gap di condizione perché non giocava partite da febbraio e quindi questo aspetto lo ha penalizzato. Io posso solo essere felice di come si è approcciato, della correttezza che ha avuto nell'affrontare questa esperienza, è un ragazzo per me molto importante e di cui farei fatica fare a meno".