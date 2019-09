ESCLUSIVA TMW - Ct Ungheria: "Tonali diamante del Brescia. Che personalità"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Ha provato a giocarsela il Brescia e nonostante il gol iniziale che aveva fatto sperare alla fine è uscito sconfitto ieri sera contro la Juventus. Nella squadra di Corini comunque ha confermato tutta la sua classe Sandro Tonali, il gioiellino classe 2000 che non sente per ora il peso degli elogi nè della prima esperienza in A. "Seppur con caratteristiche diverse ricalca le orme di Pirlo al Brescia", dice a TMW Marco Rossi ex bresciano e attuale ct dell'Ungheria. "Ha fatto benissimo in B e ora è tra i migliori giovani in assoluto in circolazione. Non a caso Mancini lo ha già chiamato in Nazionale. E' la punta di diamante di questo Brescia, che peraltro sta anche ben figurando. Credo che dopo questa stagione vedremo tonali in una big"

Che cosa la colpisce di questo giocatore?

"Sa abbinare qualità a quantità. E la personalità è un'altra delle sue migliori doti. Possiede capacità tecnico-tattiche e in più anche questa sfrontatezza: in lui c'è il DNA del giocatore ben sopra la media".

Come sta andando invece il suo lavoro con l'Ungheria?

"I risultati sono fondamentali. Nel club anche se perdi puoi comunque vedere un programma che darà dei frutti. Finora abbiamo svolto un buon lavoro, la squadra ha cambiato il suo modo di stare in campo, sa approcciarsi bene alle partite ma poi conta il risultato. Adesso affronteremo per le qualificazioni agli Europei la Croazie e l'Azerbaigian. Se non si vince, si complicano le cose".

In Italia segue Schafer, ora al Chievo?

"Sì ma sta facendo fatica a trovare spazio e questo ne pregiudica la crescita. Per aspirare alla Nazionale dovrebbe giocare con continuità. Altri ungheresi in Italia non ci sono. Magari ce ne sono nelle giovanili ma a loro bisogna dare tempo. Però non so quanto ne avrò io qui dunque mi devo concentrare assolutamente sul presente".