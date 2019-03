ESCLUSIVA TMW - Cucchi: "Con Zidane al Real vedo Allegri ancora alla Juve"

Fonte: dall'inviato a Viareggio, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Il noto giornalista Riccardo Cucchi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine dell'inaugurazione del torneo di Viareggio 2019:

Crede nell'impresa della Juventus contro l'Atlético?

"Credo che sia possibile per la Juventus. Sono bastanza ottimista, è una squadra che può compiere l'impresa. Non è certamente facile, ma sono anche convinto che la squadra abbia le caratteristiche tecniche, temperamentali per compiere l'impresa. Mi auguro che lo stadio sia una sola voce, tutto per la Juventus, che le polemiche che hanno riguardato anche le curve si lascino da parte. E che l'Italia calcistica tifi Juventus".

In caso di eliminazione dalla Champions si può parlare di fallimento?

"Si è dato per scontato troppo presto che la Juventus fosse protagonista della Champions, protagonista della finale e magari col trofeo tra le mani. Non è facile. Vincere la Champions significa percorrere una strada molto lunga, molto difficile e non si dimentichi che nel ranking europeo la Juventus è ottava. Se la Juventus raggiungesse la finale sarebbe una grande impresa, ma parlare di fallimento alle porte dell'ottavo scudetto consecutivo mi pare una forzatura di natura polemica".

Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid

"Allegri ha fatto un ottimo lavoro alla Juventus. Lo aveva fatto anche in precedenza, in pochi ricordano quello vinto con il Milan in un ambiente difficile con Berlusconi sempre pronto a criticarlo. È un allenatore capace di leggere tatticamente le partite come pochi e credo che non lo si possa criticare. Quello che succederà non lo so, ma se Zidane è tornato al Real Madrid io credo che Allegri rimarrà a Torino".

Ci avviciniamo al derby di Milano. Il Milan arriva meglio a questo appuntamento?

"Più brillantezza e forse più spregiudicatezza e la convinzione di aver raggiunto un traguardo molto importante con il terzo posto per ora blindato. L'Inter deve uscire dalle sue contraddizioni, dai suoi problemi anche di spogliatoio. Ha il sostegno di un grande pubblico presente sempre a San Siro e tutto sommato malgrado tutto è ancora molto vicino alla squadra. Spalletti probabilmente non ha il polso della situazione dal punto di vista tattico e forse anche psicologico. La qualità della squadra c'è, il problema forse è il rendimento forse non sempre continuo da parte di alcuni giocatori più importanti, con il caso Icardi che pesa come un macigno".

Cosa ne pensa della corsa Champions della Lazio?

"Pareggio inutile contro la Fiorentina, anche per i viola. Credo che la Lazio nel primo tempo avrebbe potuto chiudere la partita. Non ci è riuscita, è un po' il difetto della Lazio che quando gioca bene si specchia un po' in sé stessa. Il risultato di ieri ha allontanato le speranze per il quarto posto, malgrado la partita da recuperare. Ma le squadre davanti sono più forti".