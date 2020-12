esclusiva Cucci: "Caso Suarez? Tipica vicenda italiana legata alla nostra giustizia"

"E' una tipica vicenda italiana legata alla giustizia italiana che in epoche diverse fa sapere la stessa identica cosa rinnovando lo scandalo". Così italo cucci a TMW a proposito del caso Suarez: Tutto quel che si e detto oggi lo si sapeva, così come le responsabilità dell'università si sapevano. Fra qualche anno sentiremo ancora parlare di questa cosa con gli stessi protagonisti e fra qualche anno ancora sapremo che tutto questo si è risolto perchè non era reato. E' una notizia non sconvolgente che mi fa ridere perchè legata ad un episodio del genere parlano della crisi della scuola italiana ma forse dovrebbero rivolgere lo sguardo altrove"

Ha fatto comunque rumore...

"Essendoci di mezzo la Juve è grave ma con altri non se ne sarebbe parlato".

Qualcuno pagherà davvero?

"Ci sarà una professoressa, la responsabile della scuola che pagherà il conto di quel che è successo, anche in concreto perchè subirà provvedimenti. Da quel che si è capito l'errore qualcuno lo ha commesso ma dovra pagarlo a rate in base ai tempi e ai modi della giustizia italiana".

La Juve come ne esce?

"La Juve ne è uscita nel momento in cui la cosa è successa, per ora non ha pagato nulla. In ogni caso a chi mi chiedeva un commento su questa vicenda ho risposto facendo riferimento al processo Schwarzer: hanno distrutto una persona poi ieri c'è stata la sentenza della giustizia civile e gli è stata restituita la sua onorabilità che io ho difeso per anni. Questo è quel che può succedere".