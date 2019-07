ESCLUSIVA TMW - Cucci: "Sarri non avrà vita facile alla Juventus"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Italo Cucci è stato intervistato in esclusa da TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento Premio Fair Play Menarini: "Il calciomercato di adesso non mi diverte più come un tempo. Se c'è qualcosa che mi sta incuriosendo in questo mercato? Mi interessa capire se le squadre che inseguono la Juventus hanno intenzione di fare qualcosa per evitare l'ennesimo scudetto dei bianconeri. Se, per fare un esempio, la Fiorentina vende Chiesa alla Juventus, automaticamente i viola si tirano fuori dalla contesa. Stesso discorso per Icardi, un giocatore che l'Inter non è stata in grado di gestire. Tutti danno qualcosa alla Juventus, è una colletta che le squadre stanno facendo per farle vincere il campionato. Ma la colletta non serve per vincere la Champions. Il Napoli? Ha già dato con Higuain, adesso i partenopei stanno più attenti. Mi piace molto come squadra, hanno iniziato ad investire per sistemare la difesa".

Sarri alla Juventus? "Dovrà dire a Cristiano Ronaldo 'gioca un po' dove ti pare'. Non sarà una vita facile a Torino per Sarri, la Juve si aspetta moltissimo da Sarri".

Il Milan? I rossoneri hanno bisogno almeno di almeno un altro paio di rinforzi per avere un Milan in grado di recitare una parte importante in questo campionato. Da quando Berlusconi se n'è andato, non è più lo stesso Milan. La Juventus riesce a fare grandi cose perché è un azienda: tutti lavorano per la Juventus, e la Juve ringrazia".