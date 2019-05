ESCLUSIVA TMW - Cuccureddu: "Juve, ora prendi Guardiola anche se costa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri non sarà l'allenatore della Juve della prossima stagione. Questa la decisione presa dal club dopo vari incontri con il tecnico livornese. ""E' evidente che è mancato l'accordo tra le parti e forse, vedendola da fuori, la società non ha potuto assecondare le richieste del tecnico", dice a Tuttomercatoweb.com Antonello Cuccureddu, ex difensore juventino. "Non so quali e quanti rinforzi abbia chiesto Allegri, ma credo che la Juve intervenga per migliorare la squadra. Certo, poi bisogna vedere a che livelli. Facendo un discorso generale c'è stata molta delusione per come è andata in Champions: l'organico era di tutto rispetto, con giocatori interessanti e forti"

Sarebbe stato comunque giusto andare avanti con Allegri?

"Dopo tanti anni alla Juve forse Allegri ha anche avuto proposte da altri club pronti a fargli sottoscrivere magari un contratto anche più importante. Magari gli può essere anche concessa la possibilità di incidere sul mercato".

E adesso chi vorrebbe come tecnico?

"Per non sbagliare prenderei Guardiola anche se costa tanto. Stimo Conte ma non so se adesso la Juve potrà riprenderlo visto il modo in cui se ne è andato. Serve un tecnico di nome, di spessore. Si può puntare anche su un giovane ma è dura".