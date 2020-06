esclusiva Cuccureddu: "Juve, possesso palla asfittico. Conterà la condizione fisica"

vedi letture

"Sono stato allenatore anch'io e so che durante le esercitazioni tattiche è tutto bello, poi contro gli avversari può succedere qualcosa di diverso. Comunque guardiamo avanti e soprattutto pensiamo ai prossimi obiettivi". Antonello Cuccureddu, storico ex juventino, parla così della squadra bianconera e di Sarri all'indomani del ko contro il Napoli in Coppa Italia. "I partenopei - dice a Tuttomercatoweb.com - soprattutto nel secondo tempo hanno meritato. La Juve era lenta, con un possesso palla asfittico. Se non crei, il possesso palla lascia il tempo che trova. In più ci sono le punte che adesso non hanno la miglior condizione".

Sarri è molto criticato...

"E' chiaro che alla Juve devi vincere e ora c'è malumore, sono state perse due coppe. Però ora devi giocarti il campionato e la Champions. Non credo che ieri ci sia stata deconcentrazione, alla Juve non succede".

E' il tecnico giusto per la Juve Sarri?

"Gli allenatori la Juve li ha sempre creati lei, nel senso che quando sono arrivati a Torino spesso e volentieri non avevano vinto nulla e poi con i risultati hanno acquisito importanza. Ripeto, è un momento in cui bisogna fare i conti con la condizione fisica, sarà quello l'elemento determinante. Per il finale di stagione comunque ho buone sensazioni, questo ko farà riflettere e poi si ripartirà".